Tele-eetris Kanada peaministrit hurjutanud Trumpi nõunik viidi paar päeva hiljem südamerabandusega haiglasse

Trump tegi teadaande pisut enne Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga alanud kohtumist. Alles nädalavahetusel pälvis Kudlow tähelepanu teleesinemisega, kust ta nimetas Kanada peaministri Justin Trudeau kriitikat USA aadressil Trumpile noa selga löömiseks.

Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders ütles hiljem, et 70-aastane Kudlow seisund on hea. "Arstid eeldavad kiiret paranemist," ütles Sanders.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.