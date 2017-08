Teist naist pikendusjuhtmega peksnud Zimbabwe esileedi põgenes õigusemõistmise eest kodumaale

Zimbabwe esileedi Grace Mugabe ei andnud end siiski Johannesburgi politseile üles ja naasis Lõuna-Aafrika Vabariigist koju. Mugabet süüdistatakse Lõuna-Aafrika Vabariigis kallaletungis.

20-aastane lõuna-aafriklanna süüdistab pr Mugabet teda pühapäeva õhtul hotellis tüli käigus pikendusjuhtmega vastu pead löömises, vahendab BBC News.

Zimbabwe valitsuse allikad kinnitasid, et president Robert Mugabe abikaasa on koju naasnud.

Varem teatas Lõuna-Aafrika Vabariigi politsei, et on pidanud läbirääkimisi pr Mugabe advokaatidega, et ta ennast üles annaks.

Ühel hetkel ütlesid aga ametnikud, et pr Mugabe on ennast politseisse üles andnud ja ilmub kohtusse. Ta aga ei ilmunud ning politsei allikad teatasid, et ta lubas ennast üles anda, aga ei teinud seda.

Modell Gabriella Engels süüdistab 52-aastast Mugabet tema löömises hotellitoas Johannesburgi jõukas eeslinnas Sandtonis.

Engels avaldas ka foto saadud vigastusest.

Gabriella Engels Foto: Debbie Engels, AP

„Kui Grace sisse tuli, polnud mul aimugi, kes ta on,“ rääkis Engels Lõuna-Aafrika telejaamale News24. „Ta kõndis pikendusjuhtmega sisse ja hakkas mind lihtsalt sellega peksma. Ta keeras ümber ja lihtsalt peksis mind pistikuga. Ikka ja jälle. Mul polnud aimugi, mis toimub. Ma olin üllatunud. Ma pidin toast välja roomama, enne kui sain minema joosta. Verd oli igal pool. Minu kätel, minu juustes, igal pool.“