Teise inimesena Kuu pinnale astunud Buzz Aldrin kaebas kohtusse oma lapsed

Buzz Aldrin Foto: Richard Shotwell, AP

Teise inimesena Kuu pinnale astunud astronaut Buzz Aldrin kaebas kohtusse oma kaks last ja endise ärijuhi, süüdistades neid tema krediitkaartide väärkasutamises, raha ülekandmises kontodelt ja tema laimamises, väites, et tal on dementsus.