„Teine Tšernobõl?“ Titaanitehasest paiskub Krimmi poolsaarel õhku ohtlikku kemikaali

Alles sel nädalal tunnistas Krimmi juht Sergei Aksjonov, et juhtunut titaanitehases uuritakse ja õhus on tõepoolest kõrgem vääveldioksiidi kontsentratsioon. Tema sõnul ei ole aga muretsemiseks põhjust ja elanikel tuleks jätkata oma igapäevaelu.

Hoidlasse hakati teadaolevalt juurde pumpama vett.

Titaanitehas, mis asub Venemaa kontrolli all oleval poolsaarel, kõigest mõne kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, on üks Euroopa suurimatest titaandioksiidi tootjatest ja selle omanik on üks Ukraina rikkamatest oligarhidest Dmõtro Firtaš.