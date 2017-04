Tehnoloogiavaldkonna lobist: Ansip on äärmiselt puine

Väljaanne Politico kirjutab Euroopa Liidu endise digitaalmajanduse ja ühiskonna ning praeguse eelarvevoliniku Günther Oettingeri ning digitaalse ühisturu asepresidendi Andrus Ansipi keerulistest suhetest.

Politico teatel oskab Oettinger käituda kokteilipidudel ja sõlmida poliitilisi kokkuleppeid. Pärast ligi kümmet aastat Brüsselis temast saanud Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri lemmik ning ta on pälvinud mõnede Euroopa telekomihiidude ja suurte meediakirjastuste tänulikkuse.

„Pärast küberjulgeolekualast kohtumist eelmisel suvel Strasbourg’is, kus osalesid nii Ansip kui ka Oettinger, ümbritses Oettingeri umbes kaks tosinat valdkonna lobisti, et pälvida tema tähelepanu, kuid nad jätsid Ansipi laua taha üksi, rääkis üks kohalviibinu,“ kirjutab Politico.

Kuigi Oettinger mõistab äri ja poliitikat, ei tundunud ta Politico sõnul digitaaltehnoloogiast eriti midagi jagavat. Tal polnud kodus isegi Wi-Fit, sest ta eelistas lairibaühendusele, nagu ta ise ütles, kena pudelit bordood.

Ansip aga avaldas Brüsseli tehnokraatidele muljet oma teadmistega, kirjutab Politico. Tehnoloogiliselt arenenud riigist pärit insenerina näis ta olevat õige mees sellele ametikohale.

„Ma suhtun Ansipisse väga positiivselt,“ kommenteeris Euroopa Rahvapartei (EPP) esindaja Euroopa Parlamendis Anna Maria Corazza Bildt varem sel aastal. „EPP-s on meil Ansipiga oivaline koostöö paljudes erinevates küsimustes. Meil on suur austus tema lähenemise vastu. Meil on nii palju laual, me peame tõesti edasi liikuma.“

Bildti kiitusega ühines ka roheliste esindaja Euroopa Parlamendis Julia Reda. „Ta mõistab asju palju paremini kui Oettinger,“ ütles Reda, kes lisas, et kui oli juttu valmisolekust digitaalportfelliks „andsime me Ansipile kümnest seitse ja Oettingerile kolm“.

Ansipil on olnud aga raskem oma ambitsioonikaid ettepanekuid läbi suruda, sest vaatlejate sõnul ei ole Ansip mõnedel juhtudel suutnud Junckerit veenda.

„Ansip ja kabinet võivad olla kenad ja kollegiaalsed koostöö tegemiseks, aga keegi peab purustama nende mulli, et asjad lähevad hästi,“ ütles üks valdkonna lobist.

Kui Oettingerile anti varem sel aastal eelarve ja inimressursside voliniku portfell, pidi ta digitaalportfellist loobuma. Politico teatel ei paista Oettinger aga suutvat seda teha.

Ta käib endiselt valdkonna üritustel ning istub endiselt Euroopa Komisjoni digitaalvaldkonna koosolekutel. Komisjoni ametnike sõnul on Ansip ise õhutanud Oettingeri osalema.

Ansip, kes vastutab nüüd täielikult digitaalvaldkonna eest, ei ole veel täielikult ohje haaranud, ütlevad Euroopa Parlamendi liikmed ja lobistid.

Enese sõnul on Ansip lihtsalt pragmaatik.

„Ma olen valmis tegema kõige ambitsioonikamaid ettepanekuid maailmas, aga mis mõte sellel on, kui sa tead, et pole sidet tegelikkusega,“ ütles Ansip Politicole. „Kihthaaval, samm-sammult – see on palju viljakam.“

Ametnike ja valdkonna vaatlejate sõnul on Ansipi lähenemise juures oht, et see ei suuda Euroopas lubatud digitaalset revolutsiooni kaasa tuua.

Pidevalt levivad kuulujutud, et Oettinger ja Ansip ei saa omavahel läbi ei poliitiliselt ega isiklikult, teatab Politico. Ansip on seda korduvalt eitanud.

Eelmisel aastal ütles Ansip Politicole, et see, et ta on juht, ei tähenda, et inimesed peaksid ütlema „jah, nagu soovite“, ning lisas Oettingeri kohta: „Ta on intensiivne inimene ja see meeldib mulle.“

Politico märgib, et temperamendi poolest on kaks meest selgelt erinevad.

„Oettinger on kindlasti iseloomuga. Ansip on äärmiselt puine,“ iseloomustas üks tehnoloogiavaldkonna lobist.