Tehnoloogiafirmad Wikileaksi CIA-teemalistest paljastustest: asusime kiirkorras turvaauke lappima

Tehnoloogiaettevõtted, keda puudutas Wikileaksi teisipäevane paljastus USA luure keskagentuuri (CIA) salajase jälgimistegevuse kohta, on hakanud olukorra kohta kommentaare jagama.

Kõige põhjalikuma teadaande tegi Apple, kelle sõnul on firma paljud oma operatsioonisüsteemis iOS olnud turvaaukudest juba kõrvaldanud likvideerimisega. Kasutajatel soovitab Apple oma tarkvara võimalikult sageli värskendada.

„iPhone´is kasutatav tehnoloogia pakub parimat andmeturvalisust, mida tarbijal on võimalik saada, töötame pidevalt selle nimel, et nii ka jääks,“ teatas Apple. „Meie tooted ja tarkvara on ehitatud nii, et tarbijal oleks turvauuendusi võimalik kiiresti alla laadida. Ligi 80% kasutajatest kasutab meie operatsioonisüsteemi värskeimat versiooni. Meie esialgne analüüs osutab, et paljud probleemid, mida leke puudutas, on viimases iOS-i süsteemis juba lahendatud, ent me jätkame tööd, et kõik tuvastatud nõrgad kohad likvideerida. Soovitame kasutajatel alati laadida alla värskeim iOS-i versioon koos viimaste turvauuendustega.“

Samsung, kelle sarja F8000 telereid kasutab CIA lekkinud materjali järgi pealtkuulamiseks, ütles lühidas teates, et firma jaoks on tarbijate privaatsuse kaitse prioriteet. „Me oleme uudisest teadlikud ja tegeleme kiirkorras olukorra uurimisega,“ lisas firma.

Sama teatas Microsoft, kelle operatsioonisüsteem Windows on Wikileaksi teatel langenud CIA toodetud pahavara ohvriks.

Wikileaksi väitel samuti CIA häkkerite ohvriks langenud Google on kommentaaridest keeldunud. Avaldusega pole praeguseni esinenud ka Linux.

CIA pole seni Wikileaksi avaldatud materjali kohta ametlikke kommentaare jaganud.