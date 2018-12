Teheran: USA on „finantsterrorist“

70-aastane Rouhani loodab luua globaalse ühisrinde USA vastu, öeldes veel enne piirkondlike riikide esindajatega kohtumist, et „Ameerika Ühendriikidel on soov Lähis-Ida orjastada, mistõttu riikidel ei tuleks rullida seesuguste kurjategijate ees lahti punast vaipa, vaid moodustada Lähis-Ida pahaloomulise kasvaja (USA ja Iisrael) vastu ühisrinne.“

Täna ütles, kohtudes terrorismi- ja regionaalkoostöö konverentsil ametnikega Afganistanist, Hiinast, Pakistanist, Venemaalt ja Türgist, et USA sanktsioonide pakett ebaõiglane ja ebaseaduslik, võttes nende maa sihikule selgelt terroristlikel eesmärkidel. „Taolise majandusterrorismi eesmärk on tekitada ühe riigi majanduses paanika ja teistes hirm, et imeda esimene investeeringutest tühjaks,“ ütles Rouhani.

Tema sõnul teeb USA oma tegevusega kõikidele liiga, olgu see siis ähvardamise või sanktsioonide kaudu. „USA suunalt ähvardab üleüldine rünnak, mis ei ohusta üksnes meie iseseisvust ja identiteeti, vaid püüab meid ilma jätta ka pikaajalistest sidemetest,“ hoiatas Rouhani. Ajal, mil nad survestavad Hiinat, kahjustab see meid kõiki. Türgit karistades karsitavad nad meidki. Alati, kui nad ähvardavad Venemaad, tunneme ka meie oma julgeolekule ohtu. /.../ „Ja seda tehes jätavad meid ilma järjepideva arengu hüvedest. Tegelikult kehtestavad nad sanktsioonid kõigile,“ leidis ta.