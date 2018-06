Teadlased: Venemaa on Kaliningradis asuvat tuumalõhkepeade ladu märgatavalt laiendanud

Teadusühing Ameerika Teadlaste Föderatsioon (FAS) teatas täna, et Venemaa on laiendanud Kaliningradi enklaavis asuvat tuumalõhkepeade ladu.

Satelliidifotod näitavad, et 2016. aastal alanud tööde käigus on arvatavat tuumapunkrit sügavamaks kaevatud. Selle suve alguses sai rajatis ka uue katuse. See annab aluse oletada, et Venemaa plaanib sinna paigutada tuumarelvad, kui seda juba tehtud ei ole.

“Kõik märgid viitavad tüüpilisele Vene tuumarelvade laole,” ütles FAS-i tuumarelvade uurimisprojekti juht Hans Kristensen ajalehele Guardian. “Välimist perimeetrit kaitseb tihe mitmest kihist koosnev võreaed. Ka punkrite ümber on kolmekordne võrestik. Samasugused tunnused iseloomustavad kõiki teadaolevaid Venemaa tuumarelvade ladusid.”

satelliidifoto Foto: Digital Globe / FAS

Kristensen märkis, et FAS on Kaliningradi rajatist jälginud pikemat aega, kuid nii põhjalikke ehitustöid pole seal seni märgatud. “See on esimene kord, kui näeme, et ühe tuumapunkri juures käivad kaevetööd ja nähtavasti renoveerimistööd,” ütles Kristensen.

Jaanuaris teatas Vene armee, et Kaliningradi on rajatud taristu, mis lubab sinna paigutada tuumavõimekusega rakette Iskander-M.