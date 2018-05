Teadlased: Pluutost võiks uuesti planeet saada

Mehed pakuvad lahenduse: kõiki ümmarguseid taevakehi, hoolimata nende suurusest (väikese erandiga: need peavad olema väiksemad kui täht, mille ümber nad tiirlevad -toim) ja neid ümbritsevast keskkonnast, võiks hakata planeetideks nimetama. Kui nende idee läbi läheb, saab nn kääbusplaneet Pluutost taas täieõiguslik planeet.

Tegelikult on Pluuto olemuse üle vaieldud tema avastamisest saati. Algselt nimetati Pluuto planeediks, sest teadlasi veenis, et ta on Maaga ühesuurune. Ja hiljem, kui teada saadi, et ikka ei ole, jäeti talle planeedi tiitel pelgalt seetõttu, et ta oli ainus teadaolev suur objekt Kuiperi vöös, saladuslikus, komeetidest kubisevas tsoonis teispool Neptuuni.