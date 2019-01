Teadlased jätsid viimsepäeva kella muutmata: maailmalõpp on kahe minuti kaugusel

Teadlased otsustasid tänavu viimsepäeva kella, mis sümboliseerib inimkonna kaugust maailmalõpust, keeramata jätta ja see tähendab, et see seisab juba teist aastat südaööst ainult kahe minuti kaugusel. Varem oli see keskööle nii lähedal ainult 1950. aastatel.