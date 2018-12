Teadlased annavad häiret: kasvuhoonegaaside hulk kasvab aasta aastalt üha kiiremini

Teadlased kirjeldasid süsinikdioksiidi heitkoguste kiiret kasvu hirmutavate terminitega, võrreldes seda „kihutava kaubarongiga“ ja süüdistades osaliselt ootamatut kütusetarbimist üle maailma, sest inimesed eri paikades mitte ainult ei osta rohkem autosid, vaid ka sõidavad nendega kaugemale kui eales varem – sedavõrd, et elektrisõidukite levikust saadav kasu seda ei kompenseeri, kirjutab ajaleht The New York Times.

„Oleme vaadelnud, kuidas mootorkütuse tarbimine kasvab viiendat aastat järjest,“ ütles uuringu autor, teadusprofessor Rob Jackson Stanfordist. „Tõepoolest, see on üllatav.“

Ülemaailmselt peaks süsinikdioksiidi heitkogus 2018. aastal suurenema 2,7% võrra, kui lähtuda uuest uuringust, mille avaldas Global Carbon Project (ülemaailmne süsinikdioksiidi projekt -toim), mis koondab enam kui 100 teadlast enam kui 50 akadeemilisest ja uurimisinstitutsioonist, olles üks vähesetest organisatsioonidest, mis uurib põhjalikumalt ülemaailmsete emmissioonide hulka. Mullu kasvas heitkogus 1,6% võrra.

Ülemaailmse soojenemise peatamiseks on kesksel kohal süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine. 2013. aastal sai valmis globaalne kliimakokkulepe, mille allkirjastas Pariisis rohkem kui 200 riiki eesmärgiga vältida globaalse temperatuuri tõusu rohkem kui kahe kraadi võrra alates tööstusajastu algusest.

Just selle olukorra vältimist, mida juba peetakse keeruliseks, nähakse võimalusena võidelda mõnede kliimamuutuse halvimate tagajärgedega nagu polaarjää sulatamine ja meretaseme tõus. Teadlased ütlevad, et eesmärkide saavutamiseks peavad elektrijaamadest, tehastest, autodest, veoautodest ja ka metsade hävitamise tagajärjel tekkivad ülemaailmsed heitkogused hakkama kiiresti nulli suunas liikuma.