Tarja Halonen kiidab Venemaa ja Soome sõprust: teised riigid võiks eeskuju võtta

Tarja Haloneni sõnutsi on kahe riigi vahelised suhted soojad! Parempoolne pilt on tehtud tänavu suvel, mil Sauli Niinistö Vladimir Putinit võõrustas.

Tarja Halonen kiitis Vene uudisteagentuurile TASS antud intervjuus Soome ja Venemaa häid suhteid ning viitas ka koostööle Läänemere regioonis.

Iltalehti vahendab, et aastail 2000–2012 Soome president olnud Tarja Halonen ütles TASS-ile, et Soome ja Venemaa suhtlus on pragmaatiline ning see võiks olla eeskujuks ka teistele riikidele.

Haloneni kinnitusel kohtuvad mõlema riigi esindajad väga tihti ning riike seob ka kauaaegne koostöö kaubanduses, turismis ja ka õpilasvahetuses.

Halonen nentis, et kõik pole alati kulgenud laitmatult, aga on suudetud tõmmata piir sõja ja rahu vahel. "Teame, et ülioluline on säilitada rahuolukord ja konfliktide tõustes on see veelgi olulisem." Halonen viitas, et Soome ja Venemaa suhted olid head juba Urho Kekkoneni ajal ning on ka praegu, mil presidendiks Sauli Niinistö.

Meenutuseks - Vladimir Putin viibis suvel Soomes ametlikul riigivisiidil. Oktoobris aga helistas Niinistö Putinile, arutati koostööd Arktikas.

Haloneni teada on oluline puutepunkt ka koostöö Läänemere regioonis. Samas on selge, et rahvusvahelises plaanis on paljudel riikidel suhted Venemaaga pingestunud. Haloneni meelest, aga see üldist Soome-Venemaa suhtlust nõrgendanud pole. "Suhted on nii head, kui praegustes oludes võimalik," leidis ta.

Halonen on varasemaltki kiitnud suhtlust Venemaaga ja heitnud kivi ka Eesti kapsaaeda. Näiteks paari aasta eest Yle raadiokanalile antud intervjuus rääkis ta, et Soome on Nõukogude Liiduga peetud sõjast üle saanud, ent Eestile tõi kunagine iseseisvuse kaotamine kaasa hirmu, mis väljendub ka praegu. "Sellest eemaldumine on eestlaste jaoks psühholoogiliselt raske," märkis ta toona.