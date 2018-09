Tapetud Zahhartšenko poolt kõrvale tõrjutud Pušilinil avanes „Donetski rahvavabariigis” uuesti vaba tee võimule

Tšesnakov teatas äkki, et ainus täielikult legitiimne organ pärast Zahhartšenko surma on Donetski rahvavabariigi rahvanõukogu eesotsas selle spiikri Pušiliniga. Tšesnakov ütles ka, et Trapeznikov kuulutati, mitte ei määratud rahvavabariigi juhiks.

„Ta ei ole mitte esimene, vaid tavaline asepeaminister ja seetõttu ei ole tal juhi kohusetäitja olemiseks seaduse järgi õigust,” ütles Tšesnakov TASS-ile.

Vastavalt põhiseadusele oleks Zahhartšenkot tõesti asendama pidanud esimene asepeaminister. Trapeznikov oli üheaegselt rahvavabariigi juhi ja ministrite nõukogu esimehe „esimene asetäitja”. Ametinimetust „esimene asepeaminister” rahvabariigi võimustruktuuris Zahhartšenko õhkulaskmise hetkel ei olnudki.

Spektri hinnangul võib Donetskis toimunut julgelt nimetada riigipöördeks. „Zahhartšenko hukkumine aitab objektiivselt kaasa Deniss Pušilini mõju kasvule sel lihtsal põhjusel, et just Aleksandr Zahhartšenko ei olnud Pušilini jaoks isegi mitte vastukaal, vaid „teerull”. Deniss pidas vastu ainult tänu sidemetele Moskvas ja nüüd võib ta oma hoogsuse, vaistu ja kiirusega paljugi tagasi võita!” ütles rahvavabariigi võimuringkondadele lähedane allikas Spektrile.

Pušilin oli enne sõda mitte just laialt tuntud Vene püramiidpettustega tegelenud ettevõtte MMM kohaliku võrgustiku juhina.

Sellest võrgustikust sai 2014. aastal „rahvakuberner” Pavel Gubarevi väikese grupi ja kohalike kommunistide kõrval „vene kevade” esimese etapi üks võtmetähtsusega organisatsioonilisi struktuure. Kommunistid Boriss Litvinovi juhtimisel organiseerisid haritud inimestest mingisugused valimisjaoskonnad 11. mai referendumi jaoks. Gubarevi vahistas üsna kiiresti Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU). Just sel hetkel astus esiplaanile Pušilin. 2014. aasta 15. mail sai temast Donetski rahvavabariigi rahvanõukogu spiiker.

Loe veel

VKontaktes kirjutas kohtumisest Pušiliniga Ida-Ukrainas Vene sõjaväeluure (GRU) operatsioone juhtinud Igor Strelkov: „2014. aasta 26. aprillil tuli minu juurde Slovjanskisse ilmetu pruntis suuga ja üldse kuidagi „lodev” isik vilavate silmadega ja andis nelja silma all üle mingi „soovituse”, mille järgi pidin ma laskma ennast koos temaga kaamerate ees ilma maskita filmida. Sel hetkel olin ma pahviks löödud – et maski mahavõtmine (see tähendab väljumine sisuliselt anonüümse „Venemaalt tulnud spetsi” rollist) tähendas operatsiooni, mille juures ma oleksin pidanud nagu Krimmiski ajama oma (väga keerulisi ja ohtlikke) asju varjatult ja lahkuma, andes koha üle „kohalikule liidrile”, algse mõtte täielikku muutust.”

Strelkovi hinnag Pušilinile pärast esimest kohtumist oli väga halvustav: „Veel teatas ta, et just tema, Deniss Pušilin, on valitud vabariigi „tulevase liidri” rolli. Siis olin ma veelgi rohkem pahviks löödud. „Kes?! See?!? Jube!” Täpselt sellised olid minu mõtted (võtke arvesse, et enne seda olin ma neli kuud käsikäes tööd teinud Sergei Aksjonoviga (Krimmi Vene-meelne juht - toim), keda võib süüdistada milles iganes, aga mitte ereda karisma ja meeletu energia puudumises).”

Pušilini esimestel töökuudel rahvavabariigi juhina hakati rääkima, et ta on seotud Venemaalt saabunud humanitaarabiga manipuleerimisega.

2014. aasta 8. juunil püüdsid Pušilinit tappa esimesed Ukraina partisanid. Tema autot abiga, kes oli väliselt Pušiliniga sarnane, tulistati Donetski kesklinnas möödunud autost automaadist. Abi Maksim Petruhhin sai surma.

12. juunil lendas väikebussi kõrval, kus olid Pušilini ihukaitsjad ja abid, Donetski oblastiadministratsiooni hoone juures õhku lõhkeainet täis auto. Hukkus kolm ja sai raskelt viga neli inimest. Pušilinit enast väikebussis ei olnud.

Tapmiskaitseid nimetati Ukraina diversantide kätetööks, aga ka võitluseks Venemaa humanitaarabi jagamise pärast.

Pušilin lahkus Donetskist ja varjas end mõne aja Moskvas, kust saatis 2014. aasta 18. juulil tagasiastumisavalduse. Parlamendi spiikriks sai kohalike kommunistide juht Litvinov. Pušilin naasis Donetskisse juba 2014. aasta novembris ning sai uuesti rahvanõukogu liikmeks ja 9. novembril rahvavabariigi eriesindajaks läbirääkimistel Minskis.