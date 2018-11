Tankeriga kokkupõrganud Norra sõjalaeval kästi mitu korda kurssi muuta

See ilmneb audiosalvestusest, mille VG oma valdusse sai, vahendab Iltalehti.

Sola TS võtab alguses ühendust laevaliikluse juhtimisteenistusega ja küsis vastutuleva laeva kohta, kuid juhtimisteenistus teatab, et ei ole saanud selle kohta mingeid teateid.

Kui tankerilt järgmine kord ühendust võetakse, teatab juhtimiskeskus, et usub, et laev on Helge Ingstad.

„See tuli hetk tagasi põhja poolt. On võimalik, et see on see, mis on siin tulemas,” ütleb juhtimiskeskus.

Sola TS võtab kohe otse ühendust Helge Ingstadiga. Tankerilt palutakse fregatil kurssi muuta.

„Pöörake tüürboordi!” teatab Sola TS.

„Siis me läheme liiga lähedale [ebaselge],” vastab Helge Ingstad.

Sola TS nõuab uuesti, et Helge Ingstad pööraks tüüboordi. Lühikese vaikuse järel vastab fregatt: „Võtan paar kraadi tüürboordi, kui oleme möödunud [ebaselge] möödunud, öööö... [ebaselge] tüürboordi.

Fregatt ei tegutse siiski õigeaegselt.

„Helge Ingstad, te peate midagi tegema! Hakkate olema väga lähedal! Pöörake!” teatab Sola TS ja jätkab: „Siin tuleb siis kokkupõrge.”

Hetke pärast teatab Sola TS juhtimiskeskusele kokkupõrjest sõjalaevaga.