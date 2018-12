Tänavatele tulnud rahvas hoidis aktsiisitõusu ära. Ajutiselt

Emmanuel Macroni valitsusel tuli poliitilist kaotust tunnistada, arvestades tema kukkuvat toetust (erinevalt meeleavaldajate omast -toim) ja süüdistusi justkui ta oleks presidendina irdunud reaalsest elust, vahendab ajaleht The Guardian.

Aktsioon, mis sai oma nime autojuhtide helkurvestide järgi, sai alguse valitsuse kavatsusest tõsta kütuseaktsiisi, kasvades järk-järgult üle laiemaks kriitikaks tsentristliku, ärisõbraliku valitsuse aadressil ja rahutuseks kasvava elukalliduse suhtes.

Ökoloogiaminister Francois de Rugy ütles kolmapäeval populaarsele telekanalile BFM TV, et kuigi algselt oli juttu aktsiisitõusu pooleaastasest edasilükkamisest, siis arutelude tulemusel mõisteti, et see süvendab hirme, et pärast meeleavalduse lõppu surutakse aktsiisitõus siiski kiiresti läbi.

„Otsustasime, et loobume jaanuarikuisest aktsiisitõusust, ja seda, et tõusu ei tule kogu järgneva majandusaasta jooksul,“ ütles de Rugy.

Ametis olev, rahva seas üha ebapopulaarsem valitsus teatas, et on valmis kaaluma ka üht meeleavaldajate peamist nõuet: rikastemaksu taastamist, mis „ärikeskkonda halvavana“ tühistati pärast president Macroni ametisseastumist pooleteise aasta eest. Ministri sõnul on maksu kaotamise analüüs aga alles valmimisel ja enne sellega tutvumist maksu ei taastata.