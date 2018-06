Tänasest on Saudi Araabia naistel võimalik autorooli istuda

Alates tänasest kaob maailmas veel seni ainus omataoline piirang ja Saudi Araabia naistel on võimalik seadust rikkumata autorooli istuda.

Ajalooline seadusemuudatus võeti vastu mullu sügisel ja see rakendus täna keskööl, võimaldades esimesel kahel tuhandel juhilube omaval naisel rooli keerama hakata, vahendab uudistekanal BBC.

Aktivistid, kes tegelikult naistele autojuhtimisõiguse kätte võitlesid, võeti aga veel enne ajaloolist otsust kodumaa reeturitena vahi alla. Osad neist on tänaseks vabadusse pääsenud, aga mitmed jätkuvalt vahi all. Aktivistide eesmärgiks on võidelda riigi naistele välja veelgi rohkem vabadusi, mistõttu võimud ei ole huvitatud nende vabastamisest.

Saudi Araabia oli eelnevalt maailmas ainus riik, kus naisi karistati auto juhtimise eest lausa vanglakaristusega.

Esimesed naisaktivistid mainisid soovi autot juhtida juba 1990ndatel. Selle vastased väitsid muu hulgas, et naiautojuhid oleksid kohatud Saudi Araabia kultuuris ning et meestel on keeruline hakkama saada olukorraga, kus naine on nende kõrvalistmel autot juhtimas. Osa mehi leidis, et naine autoroolis tähendab kogu Saudi Araabia peremudeli kokkuvarisemist ning oli ka neid, kelle arvates kahjustab auto juhtimine naiste munasarju.