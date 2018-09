Täna öösel algab eestlaste juhtimisel Maailmakoristuspäev

Vanuatu ja Fidži saartelt startiv algatus toob ühel ja samal ajal planeeti puhtamaks koristama miljonid inimesed enam kui 150 riigist.

“See on olnud väga pikk ja käänuline tee. On olnud suuri ja väiksemaid tagasilööke, aga me oleme päral. Aktsioon, mida on peetud hullumeelseks ja võimatuks missiooniks algab juba loetud tundide pärast.

Me ei tea veel, millega see lõpeb, kuid meil on juba põhjust uhkust tunda ainuüksi fakti üle, et pisikese Eesti riigi 10 aasta tagusest algatusest on nakatunud peaaegu kogu planeet,“ lausus Maailmakoristuse juht Eva Truuverk.

„Tundke uhkust Eesti üle, tulge laupäeval välja koristama, kutsuge kaasa sõbrad ja tuttavad ükskõik kus maailma otsas nad parasjagu viibivad ning hoiame pöialt, et juba mõnekümne tunni pärast saaksime raporteerida – see õnnestus, me olme muutnud maailma. Eesti on kinkinud oma 100 aasta juubeli puhul maailmale midagi, mille väärtus on hindamatu.“

Maailmakoristuspäeva patroon, ÜRO keskkonnaassamblee president ja keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler nimetas eilsel valitsuse pressikonverentsil Maailmakoristuspäeva lisaks ettevõtmise peaeesmärgile suurejooneliseks Eesti reklaam- ja mainekujundusaktsiooniks.

"Maailmas on kindlasti väga palju inimesi, kellele Eesti seostub ainult ühe asjaga – see on see sama Maailmakoristuspäev, mis on 100% meie kodanike endi ellu kutsutud ja mille mõju on kindlasti kordades suurem, kui mitmetel meie riigiametite ja sihtasutuste algatatud meetmetel. See on Eestile väga hea võimalus ennast maailmas tutvustada,“ rääkis Kiisler, kes läheb koos keskkonnaministeeriumi kolleegidega koristustalgutele Harjumaale, Ämari lähedale metsa.