Tallinnast veidi väiksem Stocktoni linn kehtestab prooviks kodanikupalga

Ameerika Ühendriikides Californias asuv Stoktoni linn hakkab katsetama kodanikupalga maksmist.

Visiooni loov linn hakkab esialgu sajale perekonnale maksma igakuist 400 euro suurust teenistust, kirjutab ajaleht The Times.

27-aastane linnapea Michael Tubbs ütles, et ta sai kodanikupalga kehtestamisel inspiratsiooni Martin Luther King juuniori raamatust „Where Do We Go from Here: Chaos or Community“, milles kodanikuõiguste aktivist toetas universaalse baasissetuleku kasutuselevõtmist.

Arvestades linna rahalist seisu, ei hakata kodanikupalka maksma siiski linnaeelarvest, vaid seda sponsoriseerib ühe aasta ühe miljoni dollariga heategevusorganisatsioon Economic Security Project, mida juhib Facebooki kaasasutaja Chris Hughes. Huvi on projekti vastu aga juba üles näidanud teisedki.

Tubbs ütles, et ta otsustas kodanikupalga eksperimenti alustada, sest ligi üks neljandik linna elanikest (umbkaudu 75 000 inimest) elab seal allpool riiklikku vaesuspiiri.

Ta loodab, et projekti suudetakse alustada veel tänavu sügisel, kuigi ei ole veel täpselt teada, kuidas ja kellele hakatakse 500 dollari suurust igakuist kodanikupalka välja jagama.

Juba mullu alustas kaheaastast kodanikupalga eksperimenti Soome, kus 175 000 töötu seast valiti pilootprojekti jaoks välja 2000 inimest, kes hakkasid saama iga kuu maksuvabalt kätte 560 eurot.