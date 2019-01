Tallinna linnapea Taavi Aas avaldas Gdański linnale kaastunnet

"Tallinn on traagiliselt kaotanud oma hea kolleegi ja partneri – Adamowicz sai heategevuskontserdil surmavalt haavata. Gdański ja Tallinna ühendavad ajalugu, lähedus ja ühise Läänemere lained. Ja meid ühendab ka see sünge hetk."

Ta lisas, et Adamowicz on kahe kümnendi jooksul kujundanud Gdański kui inimsõbraliku ja kaasaegse linna nägu.

"Me ei tea kõiki selle juhtumi asjaolusid, kuid loodame, et see traagiline surm annab vajaliku hoiatuse, millised on vihaõhutamise ja poliitilise vastandamise ohud ühiskonnas. Turvalisus ja erimeelsuste vägivallatu lahendamine on meie linnade arengu kõige tähtsamaks eeltingimuseks," märgib Aas.

"Avaldan Tallinna linna ja meie inimeste nimel sügavat kaastunnet Paweł Adamowiczi lähedastele ja Gdański elanikele.“