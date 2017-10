Tallinna külastanud senaator: Eestis tuntakse end USA uue suursaadiku pärast degradeerituna

Chris Murphy Foto: ATTILA KISBENEDEK, AFP

Eestit külastanud USA demokraadist senaator Chris Murphy ütles esmaspäeval oma esindatava osariigi Connecticuti väljaandele CT Mirror, et Eesti ametnikud on mures, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on riiki „degradeerinud”, nimetades suursaadikuks Tallinna Valge Maja endise nõuniku Steve Bannoni tuttava Edward „Sonny” Masso.