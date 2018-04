Tallinna külastanud Kenya kuberneri nõutakse koju: lõbutseb välismaal, aga maakond on räpane ja vohavad haigused

Hiljuti Tallinna linnavalitsust külastanud Kenya Mombasa maakonna kuberneri Hassan Joho tuuritamine välismaal on tekitanud palju pahameelt kodus ja nüüd nõutakse tema naasmist.

Maakonna elanikud kohaliku poliitiku Abdi Daibi juhtimisel teatasid, et Joho lahkus kodumaalt „autopiloodil” ja asjad maakonnas „ei liigu üldse”, vahendab väljaanne Zipo.

Daib teatas pressikonverentsil, et andis kuberner Johole kahenädalase ultimaatumi koju naasmiseks. Kui Joho seda selleks ajaks ei tee, minnakse kohtusse ja taotletakse tema ametist kõrvaldamist.

„Ta ei peaks arvama, et on asendamatu. On nii palju kenyalasi, kes suudavad tema tööd teha, sealhulgas mina. Me ei saa vaadata, kuidas Joho väljaspool riiki lõbutseb, samas kui asjad regioonis käest ära lähevad,” ütles Daib.

„Maakond on räpane. Haigused nagu chikungunya on puudutanud pea kõiki elanikke, ometi hellitate te lootust saada presidendiks? Mu sõber, me luba teil levitada chikungunya’t riigi teistesse osadesse. Me ei luba teil riiki halvasti juhtida,” lausus Daib.

Joho administratsioon teatas, et Daib ja tema meeskond püüavad lihtsalt tähelepanu saada.

„Nad tahavad kuberneri rünnates kuulsust saada. Me ei vasta nende küsimustele, sest me kõik teame, et Joho on olnud Eestis ametikohuseid täitmas,” ütles Joho kommunikatsioonidirektor Richard Chacha.

Tallinna linnavalitsus teatas Joho külaskäigust 2. märtsil. Joho võtsid vastu ning andsid talle põhjaliku ülevaate Eesti pealinna juhtimisest, elanikkonna operatiivsest teenindamisest ja elektroonilise asjaajamise infotehnoloogilistest lahendustest linnapea Taavi Aas, linnasekretär Toomas Sepp ja linna infotehnoloogia direktor Väino Olev.