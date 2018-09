Tallinna koguneb sadu Soome katoliiklasi: tundub peaaegu, nagu oleks paavst Soomes

„Eesti on nii lähedal, et tundub, nagu oleks paavst Soomes,” ütles Tervaportti.

Paavsti visiit naaberriigis on Tervaportti sõnul Soome katoliiklastele alati suur vaimne rõõm ja tähtis sündmus, sest tegemist on kogu ülemaailmse katoliku kiriku juhiga.

Tänase visiidi tähtsust suurendab Tervaportti sõnul see, et Eestisse saab laevaga hetkega. Näiteks paavsti Rootsi-visiidist 2016. aastal ei saanud osa võtta ligilähedaseltki nii palju Soome katoliiklasi.

„Soome katoliku koguduste kaudu on reisile minejaid umbes 460. Läheme Helsingist ühe suure seltskonnaga hommikuse laevaga ja naaseme koju õhtuse laevaga,” ütles Tervaportti.

Tervaportti teab aga ka paljusid, kes osalevad Tallinna missal muud kaudu. Võib olla sadu inimesi, kes ei tule Soomest koguduse kaudu.

Lisaks sellele tuli Soomest juba eile üle saja katoliku noore, kellel on täna Tallinnas kohtumine paavstiga.

Tulijaid on ka Soome luteri kogudustest.

Tervaportti ei usu, et paavst lähiaastatel Soome tuleks.

„Ei usu otseselt. Eesti on nüüd see pisi-Soome, millega me peame rahul olema. Soomes ei ole silmapiiril teemat, mis paavsti meile meelitaks – sellist nagu reformatsiooni tähtaasta Rootsile. Paavst on praegu 81-aastane ja nooremaks enam ei muutu. Ehk saabub järgmine paavst kunagi ka Soome,” ütles Tervaportti.