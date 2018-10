Tallinki laeva tabas Läänemerel ootamatu voolukatkestus. Merel teostatakse päästeoperatsiooni

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link sõnas, et voolukatkestus tabas laeva kella 11 ajal hommikul. "Laev kaotas juhitavuse meremärgi Remmargrund lähistel, tuule tõttu triivis laev meremärgile peale enne kui laev õnnestus ankrute abil peatada. Laev oli teel Kappelskäri sadamast Paldiski sadamasse," lisas Link.

Kokkupõrke tagajärjel meremärgiga laev tõsiseid kahjustusi ei saanud ning on praegusel hetkel Rootsi ranniku lähistel samas kohas ankrus. Laevale osutavad abi puksiir Montfred ja Rootsi merepääste päästelaev Stenhammar.

Täna hommikul veerand tundi pärast kella kümmet anti häire Rootsi JRCC häirekeskusesse. Alusel Regal Star oli masinaruumis probleeme ning see sõitis Remmargrundi majaka poole, mis asub Kappellskärist põhjas, kirjutas Rootsi ajaleht Skärgården.

Kuvatõmmis

Kell 11.45 saabusid sündmuskohale puksiirlaev Montfred ja päästelaev Stenhammar. "Me oleme ootel ning selgitame, kas keegi vajab evakueerimist, kuid pardal praegu vigasaanuid ei ole. Puksiirlaev haakis end külge ja hoiab praegu laeva paigal, et see ei triiviks kaldale," kommenteeris Rickard Rundgren Björk SRSS Räfsnäsi vabatahtlike päästjate komandost.

Laeval on 11 reisijat ja 27 meeskonnaliiget. Praeguste plaanide kohaselt, pukseeritakse laev täna tagasi Kapellskäri sadamasse võimalike kahjustuste kontrollimiseks. Regal Stari väljumised on esialgu tühistatud kuni selle reedeni.

Hetkel puhub sündmuskohal tuul 20 meetrit sekundis ja lained on kahe kuni kolme meetri kõrgused.