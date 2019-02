Talibani esindaja BBC-le: me ei püüa kogu Afganistani hõivata

„See ei too Afganistani rahu,” ütles Stanikzai.

Siiski ei nõustu Taliban Stanikzai sõnul relvarahuga enne, kui võõrväed on Afganistanist välja viidud.

Stanikzai ütles, et Talibani kogemused võimul olemisest 1990. aastatel, kui neile astusid relvastatult vastu teised Afganistani rühmitused, on viinud järelduseni, et eelistatav on lahenduseni jõudmine laua taha istudes.

„Rahu on keerulisem kui sõda,” lisas Stanikzai, aga avaldas siiski lootust, et konflikt on võimalik lõpetada.

Stanikzai sõnul ei taha Taliban võimumonopoli, aga Afganistani põhiseadus on tema sõnul imporditud läänest ja takistus teel rahule.

Taliban valitses Afganistani aastatel 1996-2001, tõlgendades islamiseadusi ülikonservatiivselt ja tihti jõhkralt.

Taliban oli kurikuulus naiste halva kohtlemise poolest. Enamikul neist oli keelatud tööl või koolis käia.

Stanikzai ütles aga, et naised ei peaks Talibani kasvava mõju pärast muretsema, sest Taliban püüab anda naistele kõik õigused vastavalt islamiseadustele ja Afganistani kultuurile.

„Nad võivad koolis käia, nad võivad ülikoolides käia, nad võivad töötada,” lisas Stanikzai.

USA läbirääkijad on püüdnud veenda Talibani kohtuma ka Afganistani riigiametnikega, aga Stanikzai jäi ebamääraseks, kui talt küsiti tingimuste kohta selle tegemiseks.

Stanikzai ütles, et kui Ameerika jõud teevad teatavaks oma sõdurite lahkumise, tuleb edasine Afganistani-sisene dialoog, millest võivad teiste hulgas osa võtta ka praeguse valitsuse esindajad, et nimetada või valida tulevane valitsus.