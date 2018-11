Taliban ja USA peavad Afganistani patiseisu lahendamiseks läbirääkimisi

AP viitas oma uudises kahele Talibaniga seotud allikale, kes ei täpsustanud, millal läbirääkimised täpselt toimisid. Kõneluste eesmärk olevat olnud uurida võimalusi 17 aastat kestnud vaenutegevuse lõpetamiseks ja USA vägede lahkumiseks.

AP allikate sõnul osalesid kõnelustel Talibani režiimi ajal Afganistani asekaitseministrina töötanud Mohammed Fazl ja endine Herati kuberner Khairullah Khairkhwa. Mõlemad viibisid aastail 2002-14 Guantanamo vangilaagris ja kuulusid viie vangi sekka, kes vahetati USA sõduri Bowe Bergdahli vastu.

USA välisministeerium keeldus teateid esialgu kommenteerimast, kuid täna kinnitas Khalilzad Afganistani meediale, et kõnelused tõepoolest toimuvad. Khalilzad ütles, et loodab rahulepingu sõlmimist enne järgmise aasta 20. aprilli ehk presidendivalimiste kuupäeva. Ta lisas, et kõneluste eesmärk on rahumeelne ja edukas Afganistan, mis ei ole ohuks iseendale ega rahvusvahelisele üldsusele.

Kolmas kõnelustest teadlik allikas ütles AP-le, et Taliban nõudis Afganistani järgmise aasta presidendivalimiste edasilükkamist ja neutraalse vahevalitsuse moodustamist. Sama allika sõnul soovib Khalilzad jõuda kokkuleppele kuue kuu jooksul, kuid see on Talibani hinnangul liiga lühike aeg. Khalilzad tegi ka ettepaneku sõlmida kiiresti relvarahu, kuid Taliban lükkas selle tagasi.

USA ühendväejuhatuse ülem John Dunford ütles eile Afganistani olukorda kommenteerides, et sellel pole sõjalist lahendust. „Arvan, et õige on öelda, et nad ei ole praegu kaotamas,” ütles kindral Dunford Talibani kohta. „Aasta tagasi nimetasime seda patiseisuks ja olukord ei ole vahepeal palju muutunud.”