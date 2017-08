Taliban: Afganistanist saab USA jaoks surnuaed

Taliban hoiatas teisipäeval pärast seda, kui president Donald Trump avas tee tuhandete Ameerika sõdurite täiendavaks saatmiseks Afganistani, et Afganistanist saab USA jaoks surnuaed.

„Kui Ameerika ei tõmba oma sõdureid Afganistanist välja, saab Afganistanist varsti selle supervõimu veel üks surnuaed 21. sajandil,“ ütles Talibani esindaja Afganistanis Zabiullah Mujahid, vahendab AFP.

Mujahid lisas, et USA peaks mõtlema väljumisstrateegiale, mitte sõja jätkamisele.

„Nii kaua, kui meie maal on ükski USA sõdur ja nad jätkavad meile sõja peale surumist, jätkame me oma džihaadi kõrge moraaliga,“ ütles Mujahid.

Trump taganes oma lubadusest lõpetada kiiresti USA pikim sõda oma esmaspäevases ametlikus pöördumises rahva poole sõjaväe ülemjuhatajana.

Trumpi sõnul on kiire väljumise tagajärjed ennustatavad ja vastuvõetamatud, mis jätavad vaakumi, mille terroristid kohe täidaksid.

Talibani kõrge komandör ütles AFP-le, et Trump jätkab varasemate presidentide, näiteks George W. Bushi ülbet käitumist.

„Ta lihtsalt raiskab Ameerika sõdureid. Me teame, kuidas oma maad kaitsta. See ei muuda midagi,“ ütles komandör. „Me oleme võidelnud selles sõjas põlvkondi ja me ei karda, me oleme värsked ja jätkame seda sõda viimse hingetõmbeni.“