Taksojuht üritas terroristid teelt pühkida

Eks meis kõigis peitub väike kangelane - see ütlus kehtib kindlasti Londoni taksojuhi kohta, kes üritas omal käel pidada kinni kolm meest, kes olid nugade ja relvadega valmis tapma kõiki, kes nende tee peale ette jäid.

Daily Mail vahendab, et taksojuht rääkis, kuidas ta nägi kolmikut Boroughi lähedal. "Mõtlesin, et üritan nad autoga pikali sõita," märkis ta. "Vähemasti proovin." Ta keeraski oma takso ümber ja üritas vähemalt ühe mehe alla ajada. Too aga põikas napilt enne kokkupõrget eest. Siis aga märkas taksojuht juba lähenevaid relvastatud politseinikke.

"Karjusin lihtsalt kõigile, et minge ära, hoidke end nende eest," kirjeldas taksojuht oma tegevust enne seda. Ta märkis, et sel hetkel oli Boroughi turu juures vähemalt paarsada inimest.

Taksojuht nägi ka ise, kuidas kolmik inimesi valimatult nugadega rappis, mistõttu ta üritaski sekkuda.

Väidetavalt tapsid politseinikud kaks terroristi, ent üks on siiani jooksus. Politsei pole veel ametlikult ohvrite ja kannatanute arvu kinnitanud.