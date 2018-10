Taiwani põhjaosas sõitis kiirrong rööbastelt maha, mitu inimest hukkus

Taiwani ametivõimude teatel oli linnade vahel liikuva rongi pardal umbkaudu kolmsada inimest ja kohapeal tegeleti veel mitu tundi pärast õnnetust inimeste päästmisega moondunud vagunitest, vahendab uudistekanal Sky.

Rong, tuntud kui Puyuma ekspress, sõidab Taitungi linna ja selle pardal on üldjuhul ka palju turiste.

Taiwani president Tsai Ing-wen kirjeldas täna pärastlõunal oma Twitteri kontol juhtunut kui „suuremahulist õnnetust“. „Mu mõtted on ohvrite ja nende peredega,“ säutsus ta.

Töödele saadeti appi ka 120 sõjaväelast.

A train heading from Taipei to Hualien derailed near Yilang county. 3 dead so far, 20 injured. I am on a delayed train heading towards Taipei in the opposite direction. https://t.co/I88pDyHt8x pic.twitter.com/Swl1NHo4ou— mrbrown (@mrbrown) October 21, 2018