Taiwan jäi Hiina survel ilma järjekordsest liitlasest

Taiwani tunnustab ametlikult kõigest 17, valdavalt Kesk-Ameerikas ja Vaikses ookeanis asuvat väikeriiki. Alles viie aasta eest oli neid riike 22, aga hiinlaste ägeda survestamise tõttu väheneb nende riikide arv kiirelt, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Taiwani president Tsai Ing-wen ütles Taipeis, et Taiwan ei vannu survele alla, kirjeldades El Salvadori sammu kui järjekordset tõendit Hiina püüetest saareriiki pigistada, mis hõlmab ka Hiina pommitajate patrullimist ümber Taiwani.

„Taiwan pöördub sarnaste väärtushinnangutega riikide poole, et võidelda koos Hiina suureneva kontrolli alt väljuva rahvusvahelise käitumise vastu,” ütles ta. „Surve Hiinalt ainult suurendab Taiwani kindlameelsust, jätkamaks käimist demokraatia ja vabaduse teel.”

Hiina välisminister Wang Yi ütles Pekingis, seistes El Salvadori ametivenna Carlos Castaneda kõrval, et El Salvador tegi õige otsuse ja saab diplomaatiliste suhete sõlmimisest ja koostöö alustamisest ainult kasu.

Taiwan on 1911. aasta Hiina Vabariigi viimane provints, kuhu valitsus taganes kommunistide eest kodusõja lõpul 1949 aastal. Tänane Hiina väidab, et tegemist on mässulise provintsiga. Taiwan peab end aga Hiina õiguspärase valitsuse järjepidevuse kandjaks.