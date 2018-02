Tais vahistati kümme „seksitreenerit” Venemaalt, kelle hulgas on oligarh Deripaskat eskorttüdrukute palkamises süüdistanud

Tai politsei vahistas kümme venemaalast, kes korraldasid Pattaya kuurordis „seksitreeninguid”, teatas kohalik väljaanne The Nation. Nende kursuste korraldajad on skandaalsed videoblogijad Aleksandr Kirillov, keda paremini tuntakse nime all Alex Lesley ja Anastassia Vašukevitš (Nastja Rõbka), teatas õiguskaitseorganite allikas TASS-ile.

The Nationi teatel korraldas politsei eile haarangu ühes Pattaya hotellis. Seal peatus vähemalt 43 turisti Venemaalt, kes osalesid umbes 625 dollarit maksval seksitreeningul, vahendab TASS. Politsei küsitles treeningul osalenuid, kuid lasi nad vabaks. Vahistati kümme selle korraldajat. Ühele vahistatutest esitati süüdistus Tai migratsiooniseadusandluse rikkumises, kolmele ebaseaduslikus Taisse sisenemises ja ülejäänutele tööloata töötamises. Oligarh Oleg Deripaska esitas 9. veebruaril kohtule hagi Vašukevitši ja Kirillovi vastu seoses internetis tema loata tema eraelu puudutavate materjalide levitamisega. Jutt käib erafotodest, millel on kujutatud Deripaska, ning salaja tehtud helisalvestustest tema jutust. Väideti, et Deripaska palkas oma jahile eskorttüdrukuid.