Taifuuni kartuses planeeriti Vietnamis evakueerida ligi miljon inimest

Erinevalt Vietnamist on olukord Filipiinidel trööstitu, taifuun põhjustas seal palju kahju.

Filipiine laastanud taifuun Tembin liikus edasi Vietnami suunas. Kui veel eile arvati, et evakueerida tuleb kuni miljon inimest, siis õnneks nõrgenes taifuun troopiliseks tormiks ja suuremat ohtu pole.

BBC kirjutab, et arvatakse, et torm raugeb kahe ööpäeva jooksul. Varasemalt teatas Vietnami valitsus, et evakueerida tuleb kuni miljon inimest, juba 70 000 inimest paigutatigi ümber. Ühtlasi keelati kalapaatidega - mida riigis kokku umbes 62 000 - merele minemine.

Hoiatused põhjustasid kohalike seas paraja paanika, kuna nii ulatuslikud tormid on seal haruldased. Vietnami väljaanne VNExpress kirjutab, et viimati tabas suur torm Vietnami 20 aasta eest, toona hukkus 3000 inimest. Praeguse tormi puhul teateid hukkunutest pole.

Küll aga sai Filipiinidel Tembini tõttu surma vähemalt 240 inimest, paljud on kadunud.