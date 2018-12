Tai vett täis koopasse jäi suvel lõksu kaksteist jalkapoissi: mis sai neist pärast imelist pääsemist?

Tai valitsus on poiste suhtes endiselt väga kaitsval seisukohal: nendega käib kõikidel avalikel esinemistel kaasas lastekaitseametnik, ja kõikidel, kellel on soov poisse intervjueerida, tuleb läbida mitme nädala pikkune kadalipp, mis hõlmab mitut taustauuringut. Ja ka nende perekondadele on antud soovitus ajakirjanikega ilma ametliku loata mitte suhelda.

On aga seesugune kogemus muutnud poiste elu? Vern, kes nendega suhtles, ütles ajakirjanikele, et „nad on imetlusväärne grupp“. Tema sõnul „on nad jäänud mõistlikuks ja nende eest kantakse ka hoolt“. „Aga ma ei nimetaks seda normaalseks eluks - nad on olnud ringkäigul ümber maailma,“ märkis ta. „Tänaseks on nad siiski kõik tagasi koolis.“

Treener, kes poistega koos lõksus olles neile mediteerimist õpetas, ütles, et nad teevad pärast koolipäevi kõvasti trenni, nagu nad tegid enne suvel juhtunut, ja on suutnud normaalsesse kaalu jõuda; lihastugevuse taastamine võtab aga veel aega.

Huvilisi, kes tahavad poisse aidata on endiselt rohkesti ja alles hiljuti käisid nad treeningul populaarse Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City juures.