Tai rannas puresid hulkuvad koerad väikesi Soome ja Rootsi lapsi

Viieaastast Soome last hammustasid hulkuvad koerad kolmapäeval, vahendab Helsingin Sanomat.

Laps oli ilmselt olnud omavahel kiselnud koerte läheduses, kui need ründasid.

„Koerad puresid teda Ao Nangi rannas kolmapäeval umbes kell 18 kohaliku aja järgi. Laps sai meie andmetel Krabis kiiresti haiglaravile,” teatas konsul Raimo Pahkasalo Soome saatkonnast Bangkokis eile.

Pahkasalo sõnul on Tais olnud juttu hulkuvate koerte rünnakutest kohalike laste vastu.

„Riigis on mõningane hulkuvate koerte probleem. Kaalume nüüd selle juhtumi tõttu, kas see on põhjust tähelepanu alla võtta Soomest Taisse saabuvate inimeste reisisoovitustes,” ütles Pahkasalo.

Kohaliku piirkonna esindaja Sombat Boon-eat ütles agentuurile TNA, et hulkuvad koerad on rannas probleeme tekitanud varemgi. Koerad on kavas rannast minema toimetada.

Soome laps viidi TNA teatel kohalikku haiglasse, kus ta sai abi hammustuste ja võimaliku marutõvenakkuse vastu. Poiss sai üle kümne puremishaava muu hulgas kaela.

Kolmapäeval ründas hulkuv koer samas Ao Nangi rannas ka kolmeaastast Rootsi last, teatas Aftonbladet.

Ka Rootsi last rünnanud koer oli osa suuremast karjast. Lapse isa sõnul ründas koer provotseerimata.

Olukord sai alguse, kui pere läks õhtul rannale jalutama. Poiss kummardas maast merekarpi võtma, kui koerakari üha lähemale liikus.

Laps ehmus ja kukkus. Isa sõnul hammustas koer teda siis kõvasti jalast. Ema võttis lapse sülle ja nende ümber kogunes mitmeid koeri. Isal õnnestus koerad siiski minema peletada. Laps viidi kiiresti arstiabi saama.