Tai printsess esitati peaministrikandidaadiks

Traditsiooniliselt on Tai kuninglik perekond püsinud poliitikast eemal, nii et tegemist on pretsedenditu sammuga, vahendab BBC News.

Tai parlamendivalimised on määratud toimuma 24. märtsil.

Printsess, kes loobus oma kuninglikust tiitlist 1970. aastatel, on registreeritud Thai Raksa Charti partei nimekirjas.

Selline areng tekitab küsimusi teiste kandidaatide tuleviku kohta, sest kardetakse, et keegi ei ole valmis kuningliku perekonna liikme vastu kandideerima.

1951. aastal sündinud printsess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi on Tai eelmise kuninga Bhumibol Adulyadeji vanim laps. Pärast ameeriklasega abiellumist 1972. aastal loobus ta kuninglikust tiitlist ja kolis USA-sse. Pärast lahutust naasis ta Taisse ja hakkas taas õukonnaelus osalema.