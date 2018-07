Tai mereväe eriüksuse juht: meil oli tibatilluke lootus, et poisid võivad koopas elus olla

Tai mereväe eriüksuse juht, kontradmiral Arpakorn Yuukongkaew ütles intervjuus BBC-le, et 12 poisi ja nende treeneri päästmisega Tham Luangi koopast sai lootus tegelikkuseks.

„Meil oli vähe lootust, et nad võivad endiselt elus olla, aga me pidime seda tegema, me lihtsalt pidime edasi liikuma,” ütles admiral. „Oli ainult tibatilluke lootus, aga see oli kõik, millega me pidime töötama.”

Poisid jäid üleujutuse tõttu koopasse lõksu ja nad tuli päästa dramaatilise operatsiooniga, mida jälgis kogu maailm.

Tai mereväe eriüksuse Facebooki lehel teatati eile: „Me ei ole kindlad, kas see on ime, teadus või mis. Kõik 13 Metssiga on nüüd koopast väljas.”