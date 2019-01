Tai lõunaosa kuurordid on valmis troopiliseks tormiks Pabuk

Kohalikud võimud on andnud hoiatusi elanikele, turistidele ja reisifirmadele Tai puhkusesaarel Koh Samuil. Surat Thani provintsi kuberner Witchawut Jinto andis eile ametnikele korralduse jälgida tänasest kuni laupäevani hoolikalt kõiki laevu, vahendab The Straits Times.

Seatran Ferry teatas, et laevaliiklus Don Saki ja Samui saare vahel katkeb täna pärastlõunast.

Tai ilmateenistus teatas, et torm võib homme õhtul liikuda läbi Chumphoni ja Surat Thani. Koh Samuil on kuni laupäevani oodata ränka vihma ja meri on tormine.