Tai koopast päästetud poisid valmistuvad saama budistlikeks noviitsideks

Tai koopast päästetud poisid ja nende treener võtsid täna osa budistlikust tseremooniast, mis valmistab neid ette saama budistlikeks noviitsideks ja munkadeks.

11 poissi ja treener palvetasid ning ohverdasid jooke ja sööke templis toimunud tseremoonial, vahendab Associated Press.

Poisid vanuses 11-16 aastat saavad budistlikeks noviitsideks homsel tseremoonial ning nende 25 aastane treener saab mungaks, teatas Chaing Rai provintsi kuberner Parchon Pratsakul. Üks koopas lõksus olnud poistest sellest sündmusest osa ei võta, sest ei ole budist.

Kolmapäevane pühitsemine toimub teises templis Chiang Rai mäetipul ja pärast seda naasevad poisid enam kui nädalaks Wat Pha That Doi Wao templisse Tai-Myanmari piiri ääres.

Valdavalt budistlikus Tais oodatakse meestelt traditsiooniliselt mingil hetkel elus mungaks saamist, et näidata üles tänulikkust vanemate vastu. Usutakse, et kui inimene on mungaks pühitsetud, on see austav ka vanematele.

12 poissi ja nende treener pääsesid haiglast välja eelmisel kolmapäeval, enam kui nädal pärast nende päästmist üleujutatud koopast, kuhu nad jäid lõksu 23. juunil. Kaks Briti sukeldujat leidsid nad 2. juulil. Koopast toodi nad välja julge päästeoperatsiooniga, mis lõppes 10. juulil.