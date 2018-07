Tai koopasse vangi jäänud poisid vanematele: ärge meie pärast muretsege!

Tais juuni lõpus koopas kadunuks jäänud 12 poissi, kes küll leiti elusana, kuid kelle päästmine on osutunud väga keeruliseks, kirjutasid oma vanematele, et neil „ei ole vaja muretseda“.

„Me oleme kõik tugevad,“ seisis käsitsi kirjutatud märkmetes vanematele, kellel paluti pääsemise korral valmistada oma lemmiktoitu, sh friteeritud kana, vahendab uudistekanal BBC.

„Õpetajad, ärge meile palju kodutöid jätke,“ kirjutas üks poistest.

Jalgpallimeeskonna treener kirjutas aga eraldi kirja oma õpilaste vanematele, vabandades nende ees juhtunu pärast ja lubades laste eest seni hoolt kanda, kuni nad taas nende hoole all on.

25-aastane Ekkapol Chantawong rahustas vanemaid, kirjutades, et lastega on kõik korras. „Ma luban, et ma kannan laste eest hoolt nii hästi, kui ma oskan. Aitäh kõigile, kes on otsustanud aidata!“ tänas ta.

Juuni lõpus üleujutuse tõttu koopas kadunuks jäänud 12 poissi ja nende jalgpallitreener leiti elusalt, aga nende päästmisoperatsioon on senini edutu.

Ametlike päästetööde juht Narongsak Osottanakorn ütles laupäeval, et vangijäänute päästmiseks puuritakse enam kui sada auku, lootuses, et mõni neist pärale jõuab.