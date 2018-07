Tai koopas lõksus olnud 12 poissi ja treener said haiglast välja

Tai koopas lõksus olnud 12 poissi ja nende treener said täna lõpuks haiglast välja. Nad olid enne nädal haiglas viibimist 18 päeva maa all lõksus viibinud.

Poisid vanuses 11-16 aastat ja nende 25-aastane treener veetsid Chiang Rai haiglas vähemalt kaheksa päeva. Haiglasse toodi nad kolmepäevase dramaatilise päästeoperatsiooni käigus.

Poisi lahkusid haiglast ja viidi konverentsikeskusse Chiang Rais, kus nad pidid andma pressikonverentsi.

Poisid sisenesid Tham Luangi koopasse 23. juunil kiireks ekskursiooniks pärast jalgpallitreeningut. Tugev vihm ujutas aga koopa üle, mistõttu nad ei saanud enam välja.

Sukeldujad leidsid poisid kuivas kohas sügaval koopas kümme päeva hiljem näljaste, aga üldiselt tervetena. Rahvusvahelise päästeoperatsiooniga toodi poisid sukeldujate abiga kolme päevaga koopast välja. Operatsioon lõppes 10. juulil.

Mõnedel poistel olid kerged infektsioonid, kuid kõik 13 päästetut paranevad hästi.

Esimene poistele esitatud küsimus oli hetke kohta, kui nad päästeti ja kuidas nad suhtlesid Briti sukeldujaga, kes nad leidis.

„Me ei arvanud, et see on päriselt,” ütles üks poistest, kelle sõnul kuulsid nad kõigepealt päästja häält, aga ei kuulnud teda.

Kui poisid mõistsid, et abi on saabunud, ütles neist ainud inglise keele oskaja „Hello”, sest ei teadnud enese sõnul, mida muud öelda.

„Ma olin šokis. Siis nad küsisid, kas minuga on kõik korras, nii et ma ütlesin, et on korras,” rääkis poiss.