Tai endine peaminister mõisteti tagaselja viieks aastaks vangi

Tai endine peaminister Yingluck Shinawatra mõisteti süüdi kuritegelikus hooletuses ja talle määrati tagaselja viieaastane vanglakaristus.

Ülemkohus mõistis Yinglucki süüdi riisitoetustega seoses, mis läksid Taile väidetavalt maksma vähemalt kaheksa miljardit dollarit, vahendab BBC News.

2014. aastal enne sõjaväelist riigipööret kukutatud ja hiljem tagandatud Yingluck eitab kõiki süüdistusi ja põgenes enne kohtuotsuse langetamist teadete kohaselt Dubaisse.

Avalik arvamus on jagunenud. Maapiirkondade ja vaeste valijate hulgas on Yingluck endiselt populaarne.

Ülemkohtu hinnangul oli Yingluck teadlik võltsitud riisitehingutest, kuid ei teinud midagi nende peatamiseks.

„Süüdistatav teadis, et valitsuselt valitsusele riisileping oli ebaseaduslik, aga ei takistanud seda,“ öeldakse kohtu teates. „Mis on viis ebaseadusliku tulu taotlemiseks. Seetõttu peetakse süüdistatava tegevust hooletuseks kohuste täitmisel.“

Yingluck väitis kohtuprotsessi ajal, et ei olnud skeemi eest igapäevaselt vastutav ning kinnitas, et on poliitilise tagakiusamise ohver.

Arvatakse, et Yingluck viibib koos venna, samuti endise peaministri Thaksin Shinawatraga Dubais. Viimane elab eksiilis alates 2008. aastast, et vältida karistust korruptsiooni eest.