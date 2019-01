Tai ametniku teatel läheb pere tagakiusamise eest põgenenud Saudi Araabia naine Kanadasse

„Kanada andis talle varjupaiga,” ütles Surachate Reutersile. „Ta lahkub täna kell 23.15.”

Kanada välisministeerium teatas, et ei saa kinnitada, et Kanada on Qununile varjupaiga andnud.

ÜRO põgenike ülemkomissari esindaja Kanadas Jean-Nicolas Beuze ütles varem CBC Newsile, et ei saa esialgu Qununi kaitse kaalutlustel informatsiooni anda.

Mitmed riigid, sealhulgas Kanada ja Austraalia pidasid ÜRO põgenikeagentuuriga läbirääkimisi Qununi vastuvõtmiseks. Qunun peatati laupäeval Bangkoki lennuväljal Tai immigratsioonipolitsei poolt. Teda ei lastud riiki siseneda ja talt võeti ära pass.

Qunun barrikadeeris end lennujaama hotelli ja alustas sotsiaalmeediakampaaniat Twitteris, mis pälvis ülemaailmset tähelepanu. See veenis Tai võime andma Qununi ajutiselt ÜRO ametnike kaitse alla.

UNHCR andis Qununile kolmapäeval põgenikustaatuse.