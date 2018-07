“Tahtsin vaid politseid aidata!” Macroni turvamees seletas oma vägivallatsemist

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni turvamehe Alexandre Benalla kaitsjad seletasid kohtus Benalla käitumist sellega, et turvamees tahtis politseile abikätt laenata.

Benalla käis 1. mail Pariisis demonstratsiooni vaatamas ning otsustas ise protestidesse sekkuda. Vägivallatsemise käigus haaras ja vedas ta juustest naist ning peksis ja trampis meest. Tema kahjuks salvestati mehe vägivallatsemine pealtvaatajate poolt.

Esmaspäeval toimunud kohtuprotsessis ütlesid Benalla kaitsjad, et turvamehel ei olnud mingit soovi demonstratsiooni sekkuda. „Pärast seda, kui ta nägi kahe eriti tülika indiviidi tegutsemist ja nägi, et politsei ei suuda rahvast ohjeldada, haaras härra Benalla initsiatiivist ning aitas politseid inimeste ohjeldamisega,“ lisasid kaitsjad.

„Seda initsiatiivi kasutatakse ära presidendi mustamiseks,“ teatasid Benalla kaitsjad. Nad lisasid, et Benalla tegutsemist kasutatakse ära poliitilistel eesmärkidel.

Esmaspäeval astusid parlamendi ette ka Prantsusmaa siseminister Gerard Collomb ja Pariisi politseiülem Michel Delpuech. Mõlemad väitsid, et nad olid videot näinud juba 2. mail, aga nende sõnul oleks pidanud politseisse teatamisega tegelema Macroni kantselei.

Videos on näha, et Benalla kannab politseikiivrit, käeside ja Collombi sõnul oli turvamehe valduses ka politseiraadio. Siseminister rõhutas, et ta ei teadnud, kus Benalla politseivarustuse endale sai.