Tagasilöök Trumpile: kohus jättis sissesõidukeelu jälle rahuldamata

Trumpi jaoks oli tegemist järjekordse tagasilöögiga oma valimislubaduse kehtestamisel.

"Meie arvates ületas presidendi määrus talle kongressi poolt volitatud õiguste ulatust," vahendab CNN kohtunike avaldust. "Immigratsioon, isegi mitte presidendi jaoks, ei ole ühemehe-show."

Kohtunikud viitasid Trumpi viimasele reisikeeldu puudutavale sõnavõtule Twitteris. Samuti viitasid kohtunikud Valge maja pressisekretär Sean Spiceri kinnitusele, et Donald Trumpi säutse "peetakse Ameerika Ühendriikide presidendi ametlikeks avaldusteks."

"Õige, me vajame SISSESÕIDUKEELDU teatud OHTLIKELE riikidele, mitte mingit poliitiliselt korrektset mõistet, mis ei lase meil oma inimesi kaitsta!" kirjutas Trump 5. juunil Twitteris.

