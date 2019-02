Taaselustati salaplaan kuninganna Elizabethi evakueerimiseks Londonist

Aastakümnete vanuse külma sõja aegse hädaolukorra plaani kohaselt viidaks Londonist välja salajasse asupaika kuningannaga Elizabeth II koos tema kuningliku perekonna liikmete, sh abikaasa Philipi ja poja Charlesiga, vahendab uudisteleht The Guardian.

Algselt koostati salaplaan olukorraks, kui Nõukogude Liit peaks Suurbritannia vastu korraldama tuumarünnaku, mille korral oleks vaja kuninglik pere võimalikult kiiresti piirkonnast evakueerida: teadaolevalt kavatseti toona toimetada kuninganna ühte tema maaresidentsi.

Võimalik stsenaarium, et leppeta Brexit toob kaasa esmatarbekaupade ränga puuduse, mis omakorda võib viia laiaulatuslike rahvarahutusteni ja kujutada potentsiaalset ohtu ka kuninglikule perekonnale, pani ametnikke taaselustama kriisiplaani, mille kohaselt oleks võimalik kuninganna erakorraliselt pealinnast ära toimetada.

Jacob Rees-Mogg, tooride parlamendiliige ja Brexiti suurtoetaja, ütles pühapäeval ajalehele The Mail on Sunday, et tema meelest näitab seesuguse plaani elustamine ametnike tarbetut paanikat, ennekõike arvestades, et kuninglik pere, sh kuninganna ema jäi pealinna ka Teise maailmasõja ajal.

Endine politseiametnik, kes oli varem kuningliku pere kaitse eest vastutav, Dai Davies ütles aga ajalehele The Sunday Times, et juhul, „kui Londonis esineb probleeme, siis oleks ilmselge, et kuninglik pere toimetatakse neist konfliktipunktidest eemale“.