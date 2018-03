Taanis algas mõrvaprotsess allveelaevnik Madseni üle: meest huvitasid poodud ja peata naised

Kopenhaagenis algas täna kohtuprotsess Taani leiutaja ja allveelaevniku Peter Madseni üle, keda süüdistatakse Rootsi ajakirjaniku Kim Walli mõrvas.

Süüdistaja Jakob Buch-Jepsen väidab, et Madsen ründas Kim Walli vägivalda kasutades ning mõrvas ja tükeldas ta. Täpset surma põhjust ei ole kindlaks tehtud, kuid prokuröri sõnul Madsen ilmselt kas kägistas Walli surnuks või lõikas tal kõri läbi, vahendab Aftonbladet.

Kohtuistungil näidati ka fotosid Walli vigastustest ning pilte ja videoid Madseni arvutist.

Madseni arvutist on politsei leidnud videoid naistest, kellel on pea maha lõigatud või kes on üles poodud. Veel mõrvapäeval otsis Madsen süüdistuse järgi oma nutitelefoni abiga Google’ist vastuseid päringule „poomine tüdruk”. Madsen vaatas väidetavalt ka filmi, milles tüdrukul või noorel naisel lõigatakse kõri läbi. Seda näidati ka kohtus.

Süüdistaja luges ette ka viimase SMS-i, mille Wall saatis oma kallimale eelmise aasta 10. augusti õhtul kella 20 ajal. Wall kirjutas, et allveelaev hakkab sukelduma ja Madsen on võtnud pardale küpsiseid.

Prokuröri sõnul lülitas Madsen välja aparaadi, mille abil oleks olnud võimalik allveelaeva liikumist jälgida. Uurijatel õnnestus siiski rekonstrueerida aluse teekond, mis lõppes Nautiluse uppumisega.

Buch-Jepsen kirjeldas kohtusaalis sündmusi 11. augusti hommikupoolikul, kui Madsen merest päästeti.

Madsen oli siis rahulik ja üsna ükskõikne. Tema näol oli verd. Tehniline analüüs näitas, et veri kuulus Wallile.

Kohtupsühhiaatriline ekspertiis näitas, et Madsen ei kannata psüühilise häire all, mis oleks nii tõsine, et teda ei saaks vangi mõista. Ekspertiisi aruande järgi on Madsen patoloogiline valetaja, kellel on kõrvalekaldega psühhopaatiliste joontega isiksus.

„Ta näib olevat perversne ja seksuaalse kõrvalekaldega,” ütles prokurör.

Buch-Jepsen nõuab Madsenile eluaegset vanglakaristust.

Madseni advokaadi Betina Hald Engmarki sõnul eitab ta jätkuvalt mõrva ja seksuaalset kallaletungi Wallile.