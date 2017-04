Taani teatel häkkis Venemaa kaks aastat Taani kaitseväe e-posti

Sama häkkerite rühmitus, mis oli eelmisel aastal USA Demokraatliku Partei vastase rünnaku taga, pääses 2015. ja 2016. aastal ligi ka Taani kaitseväe teatud e-postikontodele. Taani Riigikaitse Luureteenistuse (FE) andmetel võidakse saadud informatsiooni kasutada personali šantažeerimiseks, et nad agentideks hakkaksid. Taani kaitseminister Claus Hjort Frederiksen nimetas olukorda väga kriitiliseks.

Mitmete luureagentuuride teatel on rünnakute taga oleval rühmitusel ATP 28 ehk Fancy Bear sidemeid Venemaa presidendi Vladimir Putini administratsioonis ning see on üks kahest rühmitusest, mis said eelmisel aastal ebaseaduslikult ligipääsu USA demokraatide e-postile, teatab Taani ajaleht Berlingske.

Häkitud e-kirjades olnud informatsiooni ei klassifitseerita salajaseks, kuid Berlingske on pääsenud ligi FE küberjulgeolekukeskuse värskele raportile, milles peetakse rünnakut Taani jaoks tõsiseks julgeolekuriskiks muu hulgas seetõttu, et Venemaa võib kasutada saadud informatsiooni agentide värbamiseks Taani kaitseväest.

Häkkerid võisid ka e-postikontosid nakatada, et need saadaksid uusi e-kirju olulisemale informatsioonile ligipääsemiseks.

Taani kaitseminister Hjort Frederiksen on tema sõnul Vene riigi kontrollitud rünnakust šokeeritud.

„See on väga kontrollitud. Need ei ole väikesed häkkerite grupid, kes teevad seda lõbu pärast. See on seotud luureteenistuste ja Vene režiimi kesksete elementidega ning nende eemal hoidmine on igavene võitlus,“ ütles Hjort Frederiksen.

Loe veel

Seotud lood: Ka Taani sõdureid hoiatati Eestis ootavate ilusate naiste ja baarikakluste eest

Hjort Frederiksen keeldus avaldamast üksikasju, milline Taani kaitseväe osa sihikul oli ja milline personal, öeldes ainult, et see on konfidentsiaalne informatsioon. Ta rõhutas aga, et häkkerid ei pääsenud ligi kõrgema salastatuse astmega informatsioonile, sest selline informatsioon – relvasüsteemide kohta jms – ei ole interneti kaudu kättesaadav.

Häkkerid on teinud ka mitmeid katseid rünnata Taani kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi arvuteid ja servereid. Raporti järgi ei ole need katsed edukad olnud.

Hjort Frederikseni sõnul ei ole kaitseministeerium häkkerite rünnaku teemat suhtlemisel Venemaaga tõstatanud.

„Nad ei ole tunnistanud midagi, mida on varem teinud, nii et see oleks naiivne,“ ütles Hjort Frederiksen. „Ma tean, et ma ei saaks mingit vastust.“