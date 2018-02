Taani sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku mittelääne sisserände piiramiseks

Taani suurim erakond, vasakpoolsesse opositsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid tegid eile ettepaneku piirata riiki lubatavate „mittelääne” sisserändajate arvu.

„Me tahame esitleda piirangut mittelääne välismaalaste arvule, kes võivad Taani tulla,” ütles sotsiaaldemokraatide juht Mette Frederiksen 44-leheküljelises dokumendis, mis keskendub eriti varjupaigataotlejatele Aafrikast, vahendab The Local.

„Me tahame meie varjupaigasüsteemi reformida, muu hulgas luues vastuvõtukeskuseid väljaspoole Euroopat, ning tulevikus ei ole pagulastel võimalik saada Taanis varjupaika väljaspool ÜRO määratud kvoote,” lisas Frederiksen.

Välja pakutud reformi järgi saadetaks „spontaanselt” Taani saabuvad varjupaigataotlejad vastuvõtukeskusesse väljapoole Euroopat, näiteks Põhja-Aafrikasse, kuni nende taotlust menetletakse.

Kui Taani võimud varjupaigataotluse rahuldavad, ei lubata isikul ikka veel Taanisse siseneda.

Pagulasi hoitaks selle asemel transiitriigis, kus taotlust ÜRO põgenikeagentuuri (UNHCR) kaitse all menetletakse ja Taani maksab nende vajadusi katvate kulutuste eest.

Frederiksen ütles, et Taani 5,7 miljonil elanikul ei ole enam vahendeid välismaalaste integreerimiseks oma pinnal.

„Taani rahvastik on lühikese aja jooksul kiiresti muutunud: 1980. aastal oli üks protsent Taani rahvastikus mittelääne päritolu, nüüd on see kaheksa protsenti,” ütles Frederiksen.

Kaks ülejäänud opositsioonierakonda, rohe-punane allianss ja sotsiaalliberaalne partei lükkasid aga sotsiaaldemokraatide ettepaneku tagasi.