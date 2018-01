Taani ringhääling: saadame sõdurid Eestisse missioonile, kus keegi ei oota, et läheks võitluseks

Foto: Henning Bagger, Scanpix Denmark

Ei ole kedagi, kes ootaks, et kokku 4000 NATO sõdurit, kes moodustavad alliansi ette nihutatud jõud, suudaksid peatada Venemaa rünnaku, kuid eesmärk on, et Venemaa ei teeks kunagi sellist otsust, sest see läheks liiga kalliks maksma, teatab Taani rahvusringhääling DR.