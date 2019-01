Taani püstitab Saksamaa piirile seakatku ärahoidmiseks 70-kilomeetrise metsseatara

70-kilomeetrine tara on ettevaatusabinõu ja see peaks valmima järgmiseks sügiseks, vahendab The Local.

„Tara ja meie suurenenud jõupingutused metssigade küttimiseks katkestavad nakatumisahela, et oleks väiksem oht sigade Aafrika katku levimiseks Taani,” ütles Taani keskkonna- ja toiduminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ellemann-Jensen lisas, et on 11 miljardit head põhjust teha kõik, mis suudetakse, sigade Aafrika katku Taani jõudmise takistamiseks. 11 miljardit Taani krooni on hinnanguline hind, mis tõvepuhang Taani jaoks maksma läheks.

Seni ei ole Saksamaal sigade Aafrika katku juhtumeid registreeritud.

Taani metsseatara on kritiseerinud keskkonnaorganisasioonid, mis on pidanud seda ebaefektiivseks ja pigem sümboolseks kui praktilist tähtsust omavaks.

Taani talupidajate liidu esindaja ütles, et tara on üks mitmetest meetmetest, mis peavad seakasvatajatele kindlustunnet andma.

Taani on üks Euroopa peamisi sealihaeksportijaid. Umbes 5000 farmis kasvatatakse igal aastal 28 miljonit siga.

Sealiha moodustab viis protsenti Taani ekspordist. 2016. aastal tähendas see 30 miljardit krooni ehk nelja miljardit eurot.