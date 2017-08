Taani politsei usub, et eraallveelaev uputati tahtlikult, selle omanik on ütlusi muutnud

Taani politsei usub, et 30-aastase Rootsi ajakirjaniku Kim Walli kadumisega seotud eraallveelaev Nautilus uputati tahtlikult. Walli nähti viimati neljapäeval allveelaeva pardal, kus ta oli intervjueerimas aluse omanikku ja ehitajat, 46-aastast Taani leiutajat Peter Madsenit.

Allveelaev uppus reedel Kopenhaageni lähistel. Madsen on Walli surma põhjustamises süüdistatuna vahi all, vahendab Iltalehti.

Allveelaev tõsteti pühapäeval pinnale. Walli selles ei olnud. Politsei teooria järgi tappis Madsen ajakirjaniku, heitis surnukeha ilmselt merre ja uputas allveelaeva jälgede peitmiseks.

Madsen ütles alguses politseile, et jättis Walli neljapäeva õhtul sadamasse. Politsei teatel on Madsen oma ütlusi muutnud, kuid seda, mida ta rääkinud on, ei ole avalikustatud.

Walli kallim teatas tema kadumisest, kui ta ei naasnud allveelaeva kohta artikli kirjutamise lähetuselt tagasi.

Rootsi ajaleht Aftonbladet teatas pühapäeva õhtul uuest tunnistajast, kes nägi allveelaeva merel paar tundi enne selle kadunuks kuulutamist. Allveelaev oli tunnistaja sõnul liikunud ilma tuledeta vaid 30 meetri kaugusel kaubalaevast. Kokkupõrge oli lähedal.

„Loodame endiselt Kim Walli elusana leida, aga valmistume selleks, et ta ei pruugi olla,“ ütles Kopenhaageni kriminaalpolitsei juht Jens Møller Jensen.

Wall on hinnatud ajakirjanik, kes on elanud mitmel pool maailmas New Yorgist Pekingini ning kirjutanud artikleid muu hulgas Guardianile ja New York Timesile.